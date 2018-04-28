Умер режиссер «Бегства Логана» и «Молодой Екатерины»

Британский режиссер Майкл Андерсон умер в Ванкувере, сообщает The Hollywood Reporter.

Андерсону было 98 лет. Он родился в Лондоне в 1920 году.

За свою карьеру кинематографист снял более 40 фильмов. Среди самых известных его работ — «Бегство Логана», «Молодая Екатерина», «Вокруг света за 80 дней» и «Смерть среди айсбергов».

Андерсон стал первым режиссером, создавшим адаптацию романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Лента вышла в 1956 году.

Фильм «Вокруг света за 80 дней» получил пять премий «Оскар», включая приз в номинации «Лучшая картина».

16 апреля умер итальянский режиссер Витторио Тавиани, снявший вместе со своим братом Паоло картины «Воскресение» и «И свет во тьме светит» по мотивам произведений Льва Толстого.