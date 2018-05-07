Умер режиссер «Дерева для башмаков» Эрманно Ольми

В Азиаго скончался итальянский режиссер Эрманно Ольми. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Ansa.

Кинематографисту было 86 лет. Он умер в окружении жены и двух сыновей в больнице, куда был госпитализирован три дня назад из-за обострения болезни.

Похоронят режиссера на закрытой церемонии.

«С Эрманно Ольми мы потеряли мастера кино и величайший пример культуры и жизни, его зачарованный взгляд заставил нас понять корни нашей страны», — отреагировал на смерть режиссера премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Эрманно Ольми — автор таких фильмов, как «Время остановилось», «Легенда о святом пропойце» и «Великий Медичи: рыцарь войны». За ленту «Дерево для башмаков» он был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

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