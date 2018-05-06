Умер директор «Машины времени»

В Москве в ночь на 6 мая умер музыкант и директор групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов, об этом в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.

Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин сказал РБК, что Сапунов долго болел: у него было серьезное онкологическое заболевание, и уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить музыкальными коллективами.

В 1990-х Сапунов работал на радио «Максимум», ​руководителем «Воскресения» и «Машины времени» он стал в 1993-м и 1994 году соответственно. «Машину времени» в 1969 году основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ, «Воскресение» существует с 1979-го.