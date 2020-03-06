Раскрыта личность погибшего вместе с 18-летней шахматисткой в Москве

Вместе с 18-летней шахматисткой Александрой Вернигорой погиб ее коллега Станислав Богданович. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что несколько дней назад 26-летний гроссмейстер из Одессы сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого шахматист подвергся травле. В частности, шахматист Михаил Голубев заявил, что огорчен поступком коллеги, а капитан Team Ukraine на Chess.com Александр Матлак призвал выкинуть Богдановича на свалку, передает РИА ФАН.

Сам шахматист объяснял свой поступок внесением своего вклада в мир между странами, сообщает УНИАН. «Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу», — написал он на своей странице. Однако позже пост был удален.

О смерти Вернигоры и ее молодого человека сообщалось ранее. Рядом с телами были найдены воздушные шары с закисью азота. По предварительным данным, он и стал причиной смерти молодых людей.

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