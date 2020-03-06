Появилось видео с места гибели 18-летней шахматистки и ее друга

Появилось видео с места гибели 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и ее друга Станислава Богдановича. Ролик публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из подъезда дома выносят тело в пластиковом мешке и грузят в машину экстренных служб.

О смерти Вернигоры и ее молодого человека сообщалось ранее. Рядом с телами были найдены воздушные шары с закисью азота. По предварительным данным, он и стал причиной смерти молодых людей.

Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Погибшая вместе с ним Вернигора состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

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