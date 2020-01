Смерть молодого участника реалити-шоу связали с передозировкой наркотиками

Журналисты связали смерть молодого участника американского реалити-шоу Bachelorette Тайлера Гвоздза (Tyler Gwozdz) с передозировкой наркотиками. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, экстренные службы прибыли к 29-летнему Гвоздзу 13 января. TMZ сообщает, что их вызвала женщина, которая предположила, что у Гвоздза передозировка героином. Она пыталась попасть в ванную, где мужчина закрылся. После того как ей это удалось, она смогла перевернуть его на спину по совету диспетчеров.

Гвоздза доставили в больницу. В течение недели он находился в стабильно критическом состоянии. В среду, 22 января, журналистам подтвердили его смерть. Друзья и коллеги Гвоздза выразили соболезнования в связи с его кончиной.

Американец участвовал в 15-м сезоне шоу Bachelorette в 2019 году и соревновался за сердце Ханны Браун (Hannah Brown). Он первый пошел на свидание с Браун, однако спустя три эпизода покинул проект без объяснения причин.

В начале января звезда реалити-шоу Are You The One? Алексис Эдди (Alexis Eddy) была найдена мертвой. На момент смерти ей было 23 года.

