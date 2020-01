Звезда реалити-шоу раскрыл истинную ориентацию коллеги и попал под шквал критики

Звезда американского реалити-шоу Vanderpump Rules Джэкс Тейлор (Jax Taylor) попал под шквал критики со стороны пользователей сети после того, как раскрыл истинную ориентацию коллеги по проекту Арианы Мэдикс (Ariana Madix). Об этом пишет People.

Инцидент произошел в эфире ток-шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Зрительница дозвонилась в студию и спросила Тейлора, не завидует ли ему другой участник проекта Том Сандовал (Tom Sandoval), который встречается с Мэдикс. По мнению зрительницы, Сандовал может быть недоволен тем, что его девушка не хочет свадьбы, а Тейлор женился.

Слушая вопрос, Тейлор вполголоса произнес: «Ариана любит женщин». Его жена Британи Картрайт (Brittany Cartwight), сидевшая рядом, обратилась к супругу: «Не говори так! Не говори так!» Тейлор извинился за свои слова и заявил, что имел в виду другое.

Материалы по теме «Я чувствовал себя как в порно» Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?

Ведущий выразил недоумение и попросил Тейлора уточнить сказанное. Вместо него ответила жена: «Она любит всех, как и многие из нас». Затем Тейлор добавил: «Просто признай это. Это нормально, но не лги об этом».

Многие поклонники шоу остались недовольны словами участника Vanderpump Rules по поводу коллеги. «Он ужасен. Гомофоб. Это не смешно», — написал юзер Allison Davies. «Мы не хотим видеть на телеканале Bravo ни его, ни его невежество», — соглашался с ним Erin.

Позднее сама Мэдикс признала в Twitter, что бисексуальна. «Мне нравятся женщины и мужчины тоже. Это называется бисексуальность. Слышали что-нибудь об этом?» — обратилась она к подписчикам.

Vanderpump Rules выходит на канале Bravo с 2013 года. Передача рассказывает о жизни сотрудников ресторана Sur в Калифорнии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!