Телеведущая подала в суд на канал за сексуальные домогательства

Ведущая американского телесервиса Fox Nation Бритт МакГенри (Britt McHenry) подала иск в суд на телеканал Fox News и его сотрудников по обвинению в сексуальных домогательствах. Как сообщает The Hill, она пожаловалась на некорректное поведение руководству, но в ответ получила лишь угрозы.

В поданных документах она сообщила, что ее коллега по эфиру, рестлер Джордж Мердок, известный по псевдониму Тайрус, отличался непредсказуемым поведением и присылал ей откровенные текстовые сообщения. В иске были показаны примеры его текстов: «Я люблю хвостики и косички, ты выглядишь потрясающе, и это меня заводит, не то чтобы тебя это волновало, но мне это нравится», «Это фото такое классное, что я бы хотел, чтобы оно забеременело от меня... безумно сексуальна, люблю твои ножки».

По словам ведущей, Мердок приставал к ней и на рабочем месте. МакГенри указала, что обратилась с жалобой к руководству телеканала, однако ей пригрозили ответными мерами, которые, как она утверждает, привели в исполнение. Это выразилось в том числе в сокращении приглашений в эфир.

Представитель Fox News заявил изданию, что поданный иск полностью повторяет те жалобы, что ведущая оставляла телеканалу. Он заверил, что обращения были рассмотрены и проверены и никаких нарушений не выявлено. В Fox News выразили уверенность, что суд посчитает итоги проверки корректными и требования МакГенри будут отклонены.

МакГенри вместе с Тайрусом ведет на Fox Nation шоу UN-PC, в котором они вместе с гостями обсуждают последние новости. Среди тем: политика, спорт, культура, развлечения. Особенностью программы, согласно описанию, является то, что ведущим дана полная свобода в обсуждении событий и общении с гостями в студии.

Ранее две участницы американского реалити-шоу Survivor оказались в центре скандала из-за того, что солгали о домогательствах со стороны участника ради повышения шансов на выигрыш. Обман вскрылся уже после голосования. Поступок девушек вызвал возмущение зрителей.

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