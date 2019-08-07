Бывшая сотрудница Tinder обвинила топ-менеджера в сексуальных домогательствах

Бывшая глава отдела коммуникаций Tinder Розетт Памбакиан обвинила директора компании Грэга Блатта в сексуальных домогательствах, сообщает Daily Mail. По ее словам, мужчина зашел в гостиничный номер после праздничной вечеринки в 2016 году и начал «насильно щупать ее грудь и верхнюю часть бедер, целовать ее плечи, шею и грудь».

В иске говорится, что все эти действия мужчина совершал без ее согласия. Памбакиан также указала, что после этого пыталась спрятаться от топ-менеджера. Мужчина позднее принес извинения, отметила она, но ее жалоба не была должным образом рассмотрена в компании, несмотря на то что свидетелями произошедшего стали три человека.

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По словам сотрудницы, в течение следующих двух лет она подвергалась дополнительным оскорблениям и унижениям внутри компании, была отправлена в административный отпуск, публично обвинена в согласии на действия нападавшего и неправомерно уволена в декабре 2018 года.

Памбакиан считает, что компания проигнорировала действия Блатта, потому что он входил в группу людей, которые работали над тем, чтобы занизить стоимость Tinder перед его продажей компаниям IAC и Match Group.

В октябре прошлого года сообщалось, что компания Google замяла скандал, связанный с сексуальными домогательствами создателя Android Энди Рубина. Его могли уволить и ничего не платить из-за грубого нарушения политики компании, однако вместо этого разработчику выплатили 90 миллионов долларов.

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