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Google скрыл сексуальные домогательства топ-менеджера и выплатил ему миллионы

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Энди Рубин

Google замял скандал, связанный с сексуальными домогательствами создателя Android Энди Рубина. Вместо этого разработчику выплатили 90 миллионов долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании, пожелавших остаться анонимными.

В 2013 году Рубина обвинила в сексуальных домогательствах одна из сотрудниц компании. По ее словам, мужчина принудил ее к оральному сексу в гостиничном номере. Руководство Google расследовало инцидент и пришло к выводу, что Рубин виновен. Его уведомили о решении комиссии, и в 2014 году тогдашний гендиректор компании Ларри Пейдж подписал приказ об увольнении.

По данным издания, Google мог бы уволить Рубина и ничего ему не выплачивать из-за грубого нарушения политики компании, однако корпорация решила обеспечить ему отступные в размере 90 миллионов долларов в рассрочку. В течение четырех лет мужчина получал около двух миллионов долларов в месяц в качестве выходного пособия. Последний платеж запланирован на ноябрь 2018 года.

Вскоре после выхода материала Рубин связался с редакцией издания и опроверг некоторые изложенные факты о нем.

«История New York Times содержит многочисленные неточности в отношении моей работы в Google и дикие преувеличения в отношении моей компенсации», — заявил Рубин. Он также отметил, что никогда не принуждал девушку к оральному сексу в гостиничном номере. Мужчина назвал эту историю слухами, которые запустила его бывшая жена, чтобы выиграть бракоразводный процесс.

Вслед за Рубином ситуацию прокомментировал и гендиректор Google Сундар Пичаи. Он отметил, что за последние два года компания уволила 48 человек за сексуальные домогательства, при этом ни один из них не получил выходное пособие.

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