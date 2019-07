Жертва домогательств известного ведущего вспомнила о них спустя десять лет

Британский телеведущий Джон Лесли (John Leslie) стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах. Как сообщает «Би-би-си», шоумена обвиняют в преступлении, совершенном десять лет назад.

По данным Скотланд-Ярда, в декабре 2008 года ведущий домогался 30-летнюю жертву в Вестминстере. Обвинение было предъявлено в июне, 54-летний Лесли должен явиться в суд 25 июля.

В 2018 году Лесли предстал перед судом по обвинению в нападении на девушку. Сообщалось, что это произошло в ночном клубе Atik. По словам следователей, Лесли залезал жертве под одежду и трогал ее.

Лесли стал первым шотландцем, нанятым в качестве ведущего на «Би-би-си». Он вел развлекательное шоу Wheel of Fortune и утреннюю передачу This Morning. Некоторое время он совмещал карьеру на телевидении с работой на радиостанции Forth 2. Стал особенно популярен после романа с известной актрисой и лауреаткой премии «Оскар» Кэтрин Зета-Джонс.

