Участницы «Последнего героя» обвинили героя шоу в домогательствах ради выигрыша

Две участницы американского реалити-шоу Survivor (в России его аналогом является «Последний герой») Мисси Бирд (Missy Byrd) и Элизабет Бейзель (Elizabeth Beisel) оказались в центре скандала из-за того, что солгали о домогательствах со стороны участника Дэна Спайло (Dan Spilo) ради повышения шансов на выигрыш. Об этом пишет ScreenRant.

Изначально на сексуальные домогательства со стороны мужчины пожаловалась другая героиня проекта, Келли Ким (Kellee Kim). Она в слезах рассказала о его поведении перед камерой, и продюсеры пообещали принять меры. Они установили, что непристойное поведение участника шоу несколько раз попадало на камеру. После этого всем участникам напомнили о необходимости соблюдения личных границ, а также обратились к пристававшему с предупреждением.

Бейзель и Бирд решили воспользоваться этим и рассказали, что они тоже пострадали от действий Спайло. Таким путем они пытались повлиять на участницу Джанет Карбин (Janet Carbin). Позднее обе американки признались, что солгали, так как хотели надавить на чувства Карбин и повлиять на ее решение во время голосования. Бейзель подчеркнула, что готова на все ради выигрыша. «Если для этого придется разыграть карту жертвы любым способом, я это сделаю», — сказала она. Девушка также отметила, что поведение Спайло не доставляло ей никаких неудобств.

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Из желания помочь девушкам Карбин предложила исключить обвиненного в домогательствах мужчину. При этом Бейзель и Бирд поступили иначе — они проголосовали за исключение соперницы, которая первой пожаловалась на неприличное поведение Спайло — Келли Ким. По итогам голосования именно она покинула шоу.

Поступок Бейзель и Бирд вызвал возмущение зрителей. Они написали в соцсетях, что тема сексуальных домогательств — не тема для манипуляций. Девушки опубликовали в Twitter извинения перед участниками и зрителями. «Я так увлеклась игрой, что не поняла всей серьезности ситуации и не уделила ей должного внимания», — заметила Бирд. Обе американки подчеркнули, что происшедшее будет для них уроком.

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