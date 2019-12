Участницу реалити-шоу засыпали червями и заставили взять в рот паука

dailymail.co.uk

Британская актриса Жаклин Джосса (Jacqueline Jossa) вызвала восхищение пользователей сети после того, как прошла испытание с пауками и червями в реалити-шоу I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! Об этом пишет Daily Mail.

Джосса дошла до финала программы, в котором ее положили в емкость в форме звезды, к которой привязали руки и ноги женщины. Сначала на левую руку Джоссы высыпали грязь, рыбьи потроха и червей. Затем на ее правую руку высыпали сверчков, скорпионов и тараканов.

Позднее на ногу участницы высыпали муравьев, а на голову положили пауков. Одного из них ее попросили подержать во рту. Джосса справилась с заданием и стала победительницей проекта. После съемок она рассказала, что чувствовала, как из паука ей в рот падают капли какой-то жидкости. «Это было действительно ужасно. Худшая вещь, которую я делала в жизни», — поделилась впечатлениями актриса.

Многие пользователи сети похвалили ее за выдержку. «Уважаю ее. Она доказала, насколько она сильная. Круто!», — писала девушка с ником Debbie в Twitter. «Безусловно, она королева», — заявила юзер Laine.

Однако некоторым комментаторам такое испытание показалось слишком жестоким. «Почему это испытание кажется мне бесчеловечным и неприемлемым?» — написал пользователь Eve. Юзер Joe Amagada высказала мнение, что продюсеры должны исключить такой конкурс из будущих версий программы. «Это пытка», — заявила она.

I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! (дословно — «Я — знаменитость, вытащите меня отсюда!») — британское реалити-шоу, в котором участвуют звезды. Они живут в лагере в австралийских джунглях и проходят испытания, чтобы получить дополнительное продовольствие и необходимые для выживания вещи.

Ранее участницу австралийского шоу Survivor (версия «Последнего героя») поместили в контейнер, доверху заполненный водой. Такое испытание возмутило зрителей, так как женщина ранее пережила цунами.

