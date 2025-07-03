В России высказались о приостановке военной помощи США Украине

Депутат Швыткин: Останавливая военную помощь, США продолжают поддерживать Киев

Говорить о том, что США прекратили поставки вооружения Украине и тем самым перестали поддерживать власти Украины, нельзя, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Решение принял глава политического управления Минобороны США Элбридж Колби.

Депутат считает, что США как поддерживали, так и будут дальше поддерживать Украину, однако теперь это будет происходить через европейские страны. По его мнению, в связи с этим было бы неправильно говорить о Соединенных Штатах как о государстве, которое способствует локализации российско-украинского конфликта.

«Они должны занимать нейтральную позицию и все делать, что возможно, для локализации русско-украинского конфликта. Прекратив поставки вооружения, Вашингтон никоим образом не прекратит поддержку украинского режима», — подчеркнул Швыткин.

Ранее сообщалось, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов на Украину шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.