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10:17, 3 июля 2025Россия

В Москве таксистку обвинили в нападении на пассажирку после двух просьб

Москвичка обвинила таксистку в нападении после просьбы сделать музыку потише
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве таксистку обвинили в нападении на пассажирку после двух просьб. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации издания, сначала москвичка попросила сотрудницу «Яндекс-такси» сделать музыку потише, но столкнулась с грубостью. После этого пассажирка обратилась к таксистке с просьбой вести поаккуратнее — без резких торможений. В ответ водитель потребовала от клиентки покинуть салон авто.

Когда москвичка отказалась выходить из такси, женщина выволокла клиентку на улицу и, как утверждается, принялась избивать ее. Пострадавшая написала заявление в полицию. Предположительно, эта клиентка — не единственная жертва таксистки.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса избил российского пенсионера из-за неоплаченного проезда и попал на видео.

ЖЗЛ
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