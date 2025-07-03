В Москве таксистку обвинили в нападении на пассажирку после двух просьб

Москвичка обвинила таксистку в нападении после просьбы сделать музыку потише

В Москве таксистку обвинили в нападении на пассажирку после двух просьб. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации издания, сначала москвичка попросила сотрудницу «Яндекс-такси» сделать музыку потише, но столкнулась с грубостью. После этого пассажирка обратилась к таксистке с просьбой вести поаккуратнее — без резких торможений. В ответ водитель потребовала от клиентки покинуть салон авто.

Когда москвичка отказалась выходить из такси, женщина выволокла клиентку на улицу и, как утверждается, принялась избивать ее. Пострадавшая написала заявление в полицию. Предположительно, эта клиентка — не единственная жертва таксистки.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса избил российского пенсионера из-за неоплаченного проезда и попал на видео.