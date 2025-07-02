В России водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда и попал на видео

В Благовещенске водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда

В Благовещенске водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Amur Mash в своем Telegram.

По данным канала, нападение на россиянина произошло на остановке «Василенко», расположенной напротив областной больницы. По словам местных, пожилого мужчину часто видят в этом районе.

Как видно на опубликованных кадрах, водитель автобуса №360 несколько раз ударил стоящего на коленях старика. Тот пытался отбиваться и выкрикивал что-то нечленораздельное. За происходящим молча наблюдали пассажиры и прохожие.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист избил пассажира-инвалида и попал под уголовную статью. Конфликт произошел из-за неоплаты проезда. В результате водитель силой отобрал у клиента телефон.