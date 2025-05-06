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14:38, 6 мая 2025Силовые структуры

Таксист избил пассажира-инвалида ради телефона и попал под статью в российском регионе

В Петербурге возбудили дело в отношении таксиста, отобравшего телефон у инвалида
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего таксиста из Южной Азии, отобравшего телефон у пассажира с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 4 мая в полицию обратился прохожий и рассказал, что на проспекте Художников водитель избивает пассажира с ОВЗ. На место прибыл наряд, который задержал таксиста и доставил его в отдел для разбирательств. Было установлено, что молодой человек приехал в Петербург для учебы в вузе и подрабатывал в такси.

Во время поездки у него произошел конфликт с пассажиром из-за неоплаты проезда. В результате водитель отобрал у клиента телефон. Был составлен протокол о мелком хулиганстве, молодого человека поместили в спецприемник.

Ранее сообщалось, что в Кунгуре приемные родители ограбили дочь на 169 тысяч рублей после 18-летия.

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