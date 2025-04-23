Россияне ограбили свою приемную дочь после ее совершеннолетия

В Кунгуре приемные родители ограбили дочь на 169 тысяч рублей после 18-летия

В Кунгуре осудят пару приемных родителей, которая дождалась 18-летия своей дочери и ограбила ее на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Пермскому краю.

Мужчина и женщина обвиняются по статье 161 («Грабеж») УК РФ. По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приемная дочь. После достижения совершеннолетия девушка сняла со счета деньги, которые начислялись ей в качестве алиментов. Узнав об этом, злоумышленники организовали встречу с ней под надуманных предлогом.

Поздно вечером приемная мать вызвалась проводить девушку до дома, но на перекрестке их уже ждал ее супруг. Мужчина толкнул свою жену и приемную дочь, а затем похитил из ее куртки 169 тысяч рублей.

Деньгами впоследствии распорядилась приемная мать.

Ранее в Нижегородской области суд приговорил студентку медицинского колледжа к девяти годам лишения свободы за расправу над приемной матерью с помощью гантели.

