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15:15, 15 ноября 2024Силовые структуры

Российскую студентку осудили на девять лет за расправу над приемной матерью

В Нижегородской области суд дал 9 лет студентке, убившей гантелью приемную мать
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил студентку медицинского колледжа к девяти годам лишения свободы за расправу над приемной матерью с помощью гантели. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девушка признала вину и раскаялась.

Преступление произошло в селе Елховка. Соседка потерпевшей рассказала, что осужденная расправилась с женщиной из-за того, что та не отпускала ее к биологической матери. По словам местной жительницы, пострадавшая удочерила девочку в трехлетнем возрасте. Спустя 14 лет появилась родная мать ребенка. Выяснилось, что все это время она отбывала наказание за расправу. Женщина захотела вернуть дочь, однако приемная мать оказалась против этого.

Соседка вызвала полицию после того, как заметила, что пострадавшая перестала выходить на связь и не отвечала на стук в окна. 14 апреля правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни в ее квартире. Приемная дочь также не выходила на связь. Ее задержали по дороге к биологической матери.

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