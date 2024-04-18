В российском регионе подросток расправилась с приемной матерью гантелью

В Нижегородской области 17-летняя девушка убила приемную мать гантелью

В Нижегородской области 17-летняя девушка расправилась с приемной матерью гантелью. Об этом сообщили в RT в своем Telegram-канале.

Преступление произошло в селе Елховка. Соседка потерпевшей рассказала, что девушка расправилась с женщиной из-за того, что та не отпускала ее к биологической матери. По словам местной жительницы, пострадавшая удочерила девочку в трехлетнем возрасте. Спустя 14 лет появилась родная мать ребенка. Выяснилось, что все это время она отбывала наказание за расправу. Женщина захотела вернуть дочь, однако приемная мать оказалась против этого.

По информации RT, соседка вызвала полицию после того, как заметила, что пострадавшая перестала выходить на связь и не отвечала на стук в окна. 14 апреля правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни в ее квартире. Приемная дочь также не выходила на связь. Ее задержали по дороге к биологической матери. Сейчас подросток арестован.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 16-летний подросток с ножом расправился с 61-летним мужчиной без определенного места жительства.

