В российском регионе 16-летний подросток с ножом расправился с бомжом

В Ростове-на-Дону подросток напал с ножом на бомжа и убил его

В Ростове-на-Дону 16-летний подросток с ножом расправился с 61-летним мужчиной без определенного места жительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Молодой человек задержан и арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе. Обвиняемый дал признательные показания и подробно рассказал о произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, несовершеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. На территории Парамоновских складов подросток встретил ранее незнакомого бомжа. Не имея никакого повода, он много раз ударил мужчину ножом в жизненно важные органы. От полученных ран потерпевший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который расправился с 30-летним мужчиной без определенного места жительства и забрал его одежду.