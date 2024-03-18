Россиянин расправился с бомжом и забрал его одежду

В Красноярске осудят мужчину, который убил бомжа и забрал его одежду

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который расправился с 30-летним мужчиной без определенного места жительства и забрал его одежду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Сейчас дело направлено в прокуратуру, а потом его передадут в суд. Ему назначат принудительное лечение.

По версии следствия, в ночь на 4 января обвиняемый, пострадавший и еще один мужчина выпивали в тамбуре магазина. В какой-то момент между первым и вторым возник конфликт, в результате которого обвиняемый начал избивать бомжа руками, ногами и разбитой бутылкой, а потом снял с него одежду и оставил голым на улице. После он вместе со вторым знакомым скрылся с места происшествия, выбросив по пути пакет с одеждой потерпевшего.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого есть хроническое психическое заболевание, которые лишило его в момент преступления способности осознавать опасность своих действий.

Ранее в Тамбове 15-летний подросток расправился с оскорбившим его бомжом.