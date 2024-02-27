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19:19, 27 февраля 2024Силовые структуры

Российский 15-летний подросток расправился с оскорбившим его бомжом

В Тамбове 15-летнего школьника отправили в СИЗО за расправу над бомжом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Тамбове 15-летнего подростка обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 54-летнего россиянина. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 февраля подросток поругался с мужчиной без определенного места жительства (бомж), который оскорбительно высказался в его адрес. После этого юноша напал на бомжа и сильно избил его, остановив расправу лишь после того, как мужчина перестал подавать признаки жизни. Утром окровавленное мужское тело обнаружили сотрудники торгового центра, возле которого произошло преступление. На время расследование школьника отправили в СИЗО.

28 декабря сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали 25-летнюю россиянку, нанявшую бомжа для расправы над братом ради квартиры.

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      Владимир Седов
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