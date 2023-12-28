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10:38, 28 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка наняла бомжа для расправы над братом ради квартиры

В ЯНАО россиянка наняла бомжа, чтобы тот отравил ее родного брата

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали 25-летнюю россиянку и 47-летнего бездомного, обвиняемых в покушении на жизнь человека. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, жительница города Лабытнанги решила избавиться от 29-летнего родного брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры. За помощью она обратилась к знакомому бомжу и пообещала, что в качестве оплаты даст ему возможность жить в квартире. Совершить расправу киллер решил при помощи яда. Для этого он купил сильнодействующие лекарства и муравьиный спирт.

В назначенный день заказчица пригласила брата и бомжа на совместное застолье. Выбрав момент, когда сестра отвлекла брата, киллер налил ему в водку отраву, которая сработала практически сразу. Мужчина почувствовал себя плохо, однако успел самостоятельно вызвать себе скорую. Медики быстро прибыли на вызов и госпитализировали пострадавшего.

Когда врачи обнаружили в организме пациента муравьиный яд, они заподозрили отравление и поделились своими соображениями с полицейскими. Силовики устроили заказчице и исполнителю покушения допрос, в ходе которого те дали признательные показания. Выяснилось, что бомж ранее уже был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело, обвиняемых поместили в СИЗО.

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      Владимир Седов
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