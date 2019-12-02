Участнице реалити-шоу показали видео ее изнасилования на съемках

El Confidencial / Facebook

Участнице испанской версии реалити-шоу «Большой брат» (Gran Hermano Revolution) Карлоте Прадо (Carlota Prado) показали запись ее изнасилования. Как сообщает «Би-би-си», во время съемок участник Хосе Мария Лопес (Jose Maria Lopez), с которым она стала встречаться на программе, совершил сексуальный контакт, пока она спала.

Инцидент произошел еще в ноябре 2017 года, но испанское издание El Confidencial сообщило о нем только сейчас, опубликовав видеозаписи реакции девушки. На ролике показано, что Прадо одна заходит в комнату, где общается с ведущим программы. Ей показывают запись с моментом изнасилования, и в этот момент участница просит остановить показ.

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По данным газеты, изнасилование произошло в день вечеринки на программе, после которой Прадо и Лопес вместе легли спать. На предложение последнего заняться сексом девушка ответила отрицательно, после чего уснула. Однако утверждается, что через некоторое время мужчина совершил половой акт без ее согласия.

Лопес отрицает, что насиловал девушку. На следующий день его исключили из шоу за «неподобающее поведение», не уточнив причины остальным. О произошедшем сообщили только Прадо. Ведущий во время общения с ней в комнате подчеркнул, что об этом не должны узнать другие участники. Источники из компании, занимавшейся съемками передачи, рассказали «Би-би-си», что совершили ошибку, не остановив Лопеса, но пояснили, что не сразу правильно оценили поведение мужчины, зная, что он и Прадо состояли в отношениях.

В октябре прошло судебное заседание, где рассматривалось дело в отношении Лопеса. Его подозревают в сексуальном насилии, по словам судьи, для этого есть основания. Адвокат мужчины в ответ заявил, что его подзащитный не совершал подобных действий и что никаких доказательств этому нет.

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