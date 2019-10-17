Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

В Великом Новгороде в отношении главного редактора муниципальной газеты было возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы Следственного комитета (СК) по Новгородской области, заявление поступило к ним 30 сентября.

Ранее потерпевшая, сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова, выражала опасения, что делу могут не дать хода, поскольку насильник работает в газете, имеющей непосредственное отношение к мэрии города, а его жена — полковник полиции.

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс». Изнасилование произошло после торжества, когда в помещении остались только Щеглова и главред.

Журналистка подчеркнула, что знает главного редактора около десяти лет и полностью ему доверяла. Она объяснила, что не сопротивлялась, потому что была в состоянии алкогольного опьянения и «оцепенела от ужаса».

После появления информации об инциденте в СМИ главред ушел в отпуск. Он также подтвердил информацию о том, что привлечен к доследственной проверке.

Коллектив «Новгород.ру», в котором работает Щеглова, выразил поддержку коллеге в заявлении на сайте издания и пообещал освещать ход следствия.

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