Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты. Как пишет РИА Новости, сотрудники СК по Новгородской области начали доследственную проверку заявления.

По словам Щегловой, поделившейся деталями истории в своем Telegram-канале, ее изнасиловали в ночь на 27 сентября 2019 года. Это произошло в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».

Когда все разошлись, насильник предложил жертве довезти ее до дома на такси, так как они жили в одном районе. Щеглова подчеркнула, что знает мужчину около десяти лет, а ее супруг — тридцать лет, поэтому она полностью доверяла ему. Журналистка отказалась называть имя насильника. Согласно данным Telegram-канала «Подъем», им является Михаил Боголюбов.

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Женщина рассказала, что по версии мужчины, все произошло по взаимному согласию, однако она с этим не согласна. Щеглова объяснила, что во время изнасилования она падала на пол туалета и теряла сознание, а мужчина разорвал ей платье и поднимал ее за волосы с пола туалета и тащил в кабинет редакции. После этого она выбежала на улицу босиком. Щеглова не сопротивлялась, так как уступала насильнику в физической силе, была уставшей и в состоянии алкогольного опьянения, а также «оцепенела от ужаса».

Журналистка зафиксировала побои и подала заявление в СК, однако выразила опасения, что дело могут замять. Она объяснила это тем, что насильник работает в газете, имеющей непосредственное отношение к мэрии города. «Из коридоров власти уже неделю доносится информация о том, что с моим делом "все уже порешали"», — написала Щеглова.

Она добавила, что ей позвонила жена главреда, полковник полиции, и просила ее забрать заявление. По ее словам, новгородское отделение Союза журналистов хранит молчание. Также Щеглова отметила, что доследственную проверку продлили на месяц, а следователя сменили. Коллектив «Новгород.ру», в котором работает журналистка, выразил поддержку коллеге в заявлении на сайте издания и пообещал освещать ход следствия.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», Боголюбов, после появления в СМИ информации об инциденте, ушел в отпуск. Он подтвердил, что его привлекли к доследственной проверке. Щеглова, в свою очередь,заявила, что пока не видела материалов проверки, а учредитель газеты с ней не связывался.

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