Журналиста обвинили в изнасиловании коллеги на Олимпиаде в Сочи

Журналист NBC News, сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу (Ronan Farrow) обвинил своего бывшего коллегу по телеканалу, ведущего Мэтта Лауэра (Matt Lauer) в изнасиловании женщины в Сочи во время Олимпиады в 2014 году. Как сообщает Variety, об этом говорится в новой книге Фэрроу.

По данным издания, о насилии со стороны Лауэра рассказала Брук Невилс (Brooke Nevils), журналистка телеканала. В результате внутреннего расследования ведущий был уволен из утреннего шоу NBC в 2017 году. В книге утверждается, что Лауэр изнасиловал ее в своем гостиничном номере в Сочи во время олимпиады.

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По словам Невилс, она сама зашла в номер к журналисту, так как они всегда были в хороших рабочих отношениях. Она пояснила, что затем Лауэр прижал ее к двери и поцеловал, уложил на кровать и предложил заняться анальным сексом.

Невилс добавила, что половой акт произошел, но без согласия с ее стороны, так как она была слишком пьяна, а также несколько раз вслух ответила отказом. Юристы Лауэра сообщили, что мужчина отвергает обвинения в насилии с его стороны.

В заявлении журналист подчеркнул, что признает сексуальную связь «по обоюдному согласию», в том числе в Сочи в 2014 году. Однако слова о том, что это было нападением с его стороны называет «категорически ложными». По словам источников, близких к Лауэру, журналист и Невилс поддерживали интимные отношения и до поездки в Сочи.

Лауэр был уволен телеканалом в 2017 году, Невилс покинула компанию в конце 2018 года, предварительно взяв больничный и заключив соглашение с телеканалом.

Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Спортивные соревнования транслировались телеканалами множества стран, в том числе и США. В Америке права на показ Игр имеет телеканал NBC. Компания транслирует летние Олимпийские игры с 1988 года, зимние — с 2002 года.

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