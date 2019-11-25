Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, создал правозащитный проект в помощь несправедливо обвиненным в уголовных преступлениях. Об этом он рассказал RT.

Идея организовать подобный проект возникла у Семенова после выхода из колонии. По словам нового правозащитника, его цель — помогать людям, которые, так же как и он, считают, что были осуждены несправедливо.

«Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз — и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», — добавил бывший заключенный.

По словам Семенова, ему поступало много писем от тех, кто заявлял о несправедливом приговоре по разным уголовным статьям. Вместе с адвокатом Сергеем Хальченко он начал разбираться с поступающими обращениями.

«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится», — рассказал он.

Юрист подчеркнул, что обратившимся оказывается конкретная помощь с изучением материалов уголовного дела и подготовкой жалоб. Им также будут помогать с поиском юристов и независимых экспертов в конкретном регионе.

История Семенова получила огласку в начале 2017 года, когда Диана Шурыгина в эфире «Пусть говорят» заявила, что он изнасиловал ее во время вечеринки. На тот момент ей было 16 лет, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем ему сократили срок до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года, через год заключения, Семенов вышел на свободу по статье 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»). В сумме он провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев — под домашним арестом.

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