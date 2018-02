Насильник Шурыгиной назвал сумму выплаченных ей денег

Заплатил за иск! Жду когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш. Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи... Спасибо @5komanda и @dianapegas за организацию сбора. И всем Вам, кто помог мне снять такой груз.

A post shared by Сергей Семёнов (@freesemenov) on Feb 7, 2018 at 4:56am PST