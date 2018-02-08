Насильник Шурыгиной назвал сумму выплаченных ей денег

Сергей Семенов, вышедший на свободу после года заключения по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, выплатил пострадавшей 220 тысяч рублей. Об этом он сообщил в Instagram.

«Заплатил за иск! Жду, когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш (Шурыгиных — прим. «Ленты.ру»). Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи...» — пишет Семенов.

Он поблагодарил Павла Пятницкого и Диану Пегас, выступавших на его стороне во время телеэфиров, за помощь в организации сбора средств.

Судя по профилю Семенова в Instagram, ранее он принял участие в съемках для «России 24». В середине января, сразу после освобождения из тюрьмы, молодой человек снялся в программе «Прямой эфир» на «России 1». В тот же вечер на Первом канале в шоу «Пусть говорят» выступила Диана Шурыгина, заявившая, что Семенову несправедливо сократили тюремный срок и что он не исправился.

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Первоначально суд приговорил Семенова к восьми годам колонии строгого режима, затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. После года заключения молодого человека освободили по статье 80 УК России «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

История Семенова получила огласку в начале 2017 года, когда Диана Шурыгина в эфире «Пусть говорят» заявила, что молодой человек изнасиловал ее во время вечеринки. На тот момент ей было 16 лет.

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