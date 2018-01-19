Стали известны доходы Шурыгиной от участия в телешоу

Диана Шурыгина с мужем заработали на участии в различных телешоу около полумиллиона рублей. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказал неназванный друг Андрея Шлягина.

По его словам, «Андрей сказал, что никаких миллионов они не заработали. Их гонорары составляли — 50 тысяч рублей, 100 тысяч и 150 тысяч. За все время якобы они получили всего 500 тысяч рублей». Он добавил, что «на передачи Шурыгину заманивают, обещают принять ее сторону, защитить, но по итогу все им выходит боком».

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В марте 2017 года газета «Аргументы Недели» писала, что Шурыгина, чье имя на тот момент входило в пятерку самых упоминаемых на телевидении и в сети, за короткое интервью требовала 30 тысяч рублей, при этом ценник на развернутую беседу варьировался.

Последний скандал с участием мужа Шурыгиной произошел 15 января. Шлягин с кулаками набросился на участника ток-шоу Александра Рухлина, занимавшегося сексом с его женой.

История Шурыгиной стала широко известна благодаря передаче «Пусть говорят» на Первом канале. Телеканал снял несколько выпусков, посвященных ее судьбе, все они имели высокие рейтинги.

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