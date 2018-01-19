Муж Шурыгиной приготовился бить людей

Оператор Первого канала Андрей Шлягин объяснил, за что ударил Александра Рухлина, занимавшегося сексом с его женой Дианой Шурыгиной, когда та была несовершеннолетней. Он рассказал порталу Dni.ru, что во время съемок программы «На самом деле», где Шурыгина и Рухлин проходили тест на детекторе лжи, молодой человек вел себя высокомерно и наговаривал на его жену.

«Поскольку за всю запись программы этот чмошник медленно и высокомерно разговаривал, не давал прямых ответов, мямлил и нагло врал, я завелся и не мог уже выйти и поговорить. Я просто вышел и, глядя ему прямо в глаза, нащелкал по роже так, что он улетел далеко за декорации», — сказал Шлягин, с кулаками напавший на Рухлина в конце передачи.

Шлягин пояснил, что не собирался бить Рухлина. Оператор считает, что молодого человека от него прятали и он не успел предупредить его о том, что не стоит оскорблять его жену.

По словам оператора, за кулисами «еще парочка идиотов получила за клевету». Шлягин уверяет, что так он будет поступать с каждым, кто обидит его супругу.

Шлягин набросился на Рухлина во время съемок программы, которая вышла в эфир 15 января. На протяжении передачи Рухлин утверждал, что не насиловал Шурыгину, а секс между ними происходил по взаимному согласию, после полового акта Шурыгиной с другим молодым человеком — Сергеем Семеновым. Впоследствии Семенов провел год в тюрьме за изнасилование 16-летней девушки.

Шурыгина настаивала на том, что не помнит, что конкретно в тот вечер происходило между ней и Рухлиным, поскольку она была пьяна. Однако, по словам девушки, то, что он воспользовался ее беспомощным состоянием и занялся с ней сексом, равносильно изнасилованию.

История Шурыгиной стала широко известна благодаря передаче «Пусть говорят» на Первом канале. Телеканал снял несколько выпусков, посвященных ее судьбе, все они имели высокие рейтинги.

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