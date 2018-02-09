Насильник Шурыгиной ответил на новое обвинение в домогательствах

Сергей Семенов, отбывший тюремное наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, ответил на новое обвинение в изнасиловании. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он сообщил, что не знаком с Екатериной Лукоянчиковой, рассказавшей в эфире Первого канала о насилии с его стороны.
«Я ее знать не знаю. В скором времени мы будем подавать к ней судебный иск. Я ее в жизни никогда не видел. Я посмотрел, как она это описывает: это было в принципе невозможно», — сказал Семенов, добавив, что полчаса вглядывался в лицо девушки, но так и не смог ее вспомнить.
Бывший заключенный объяснил, что отказался проходить детектор лжи на телевидении, потому что считает это шоу «полным абсурдом».
Екатерина Лукоянчикова заявила в эфире программы «На самом деле», в которой участников проверяют на полиграфе, что еще до инцидента с Шурыгиной Семенов не раз вел себя грубо с девушками. По словам Лукоянчиковой, когда ей было 17 лет, на одной из вечеринок в Ульяновске он схватил ее за руку и попытался затащить в комнату. Она добавила, что считает Семенова ужасным человеком. В этот момент она не была подключена к детектору лжи.
История Сергея Семенова получила огласку в начале 2017 года, когда Диана Шурыгина в эфире «Пусть говорят» заявила, что он изнасиловал ее во время вечеринки. На тот момент ей было 16 лет. Молодого человека приговорили к восьми годам заключения, но затем ему сократили срок, и Семенов вышел на свободу спустя год по статье 80 УК («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»).