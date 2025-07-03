Назван вуз с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

SuperJob: МГИМО стал вузом с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

Среди выпускников российских вузов в области юриспруденции первое место по уровню зарплат по итогам 2019-2024 годов занял МГИМО. Об этом со ссылкой на рейтинг, составленный порталом Superjob, пишет РБК.

Институт сохраняет за собой первую строчку в этом аспекте с 2021 года. В 2024-м зарплаты его выпускников выросли на 10 процентов (20 тысяч рублей), а средний размер зарплаты достиг 220 тысяч. На втором месте идет Московский государственный университет (МГУ) со средней зарплатой 190 тысяч рублей и ростом за год на 12 процентов (20 тысяч рублей).

Замыкает тройку Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Зарплаты выпускников-юристов этих учебных заведений в среднем составляют 160 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

Четвертое место занял Финансовый университет при правительстве и Московский государственный юридический университет (МГЮА), а пятое — Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития — 150 и 140 тысяч рублей соответственно.

В прошлом месяце аналитики выяснили, что самую высокую зарплату среди выпусников-айтишников получают бывшие студенты Московского физико-технического института (МФТИ) и МГУ .