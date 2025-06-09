Названы российские вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников

Superjob: У выпускников-айтишников МФТИ и МГУ самые высокие зарплаты в России

У выпускников-айтишников Московского физико-технического института (МФТИ) и Московского государственного университета (МГУ) самые высокие зарплаты в России. Рейтинг российских вузов назвали эксперты Superjob, сообщает РБК.

За прошедший год средняя зарплата айтишника, выпустившегося из МГУ, выросла на 40 тысяч рублей (плюс 16 процентов). Так же быстро увеличивался доход выпускника Казанского федерального университета (КФУ) — плюс 21 процент за год. При этом оба вуза отстают по показателю зарплат от МФТИ — выпускники IT-специальностей зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей (плюс 30 тысяч за год).

МФТИ сохраняет за собой лидерские позиции. На втором месте — Национальный исследовательский университет ИТМО и МГУ с показателями в 290 тысяч рублей. Третье место заняли Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики, чьи выпускники зарабатывают в среднем 280 тысяч рублей (плюс 30 тысяч за год). На четвертом месте — Санкт-Петербургский государственный университет с зарплатой (270 тысяч рублей), а пятом — Университет Иннополис (250 тысяч рублей).

По данным рекрутингового агентства RealHR, за последние пять лет доходы айтишников в России выросли на 40 процентов. Сильнее всего они в 2022-2023 годах: за это время доход senior-специалистов вырос от 10 до 19 процентов, middle — от 11 процентов. У некоторых сотрудников зарплаты подняли до 39 процентов. При этом среди наиболее опытных специалистов, то есть «сеньоров», активнее росла зарплата iOS-разработчиков и PHP-разработчиков (плюс 25 и 24 процента соответственно).