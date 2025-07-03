42-летняя супермодель показала обнаженное фото

Известная польская супермодель Аня Рубик показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица в честь Международного дня собак поделилась серией снимков со своим псом Чарли. Так, на одном из кадров она позировала обнаженной на пляже, держа в руках питомца.

В свою очередь, на другом снимке знаменитость предстала, сидя топлес на прибрежных камнях и прикрыв рубашкой бедра.

В июне 56-летняя датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен снялась топлес на пляже.