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11:26, 26 июня 2025Ценности

56-летняя модель снялась топлес на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @greglotusfoto

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен стала участницей откровенной фотосессии на пляже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенном кадре 56-летняя манекенщица предстала топлес. Она лежала на песке в трусах с высокой посадкой и чулках, накрывшись сеткой с головой.

В то же время на других снимках Кристенсен запечатлена в слитном купальнике с лямками на спине. Кроме того, знаменитость попозировала перед камерой в плавках с прозрачными вставками по бокам и топе, который был оформлен рюшами на груди и прозрачными рукавами.

В мае сообщалось, что Кристенсен попала в объективы папарацци в откровенном виде на отдыхе в Каннах. Тогда супермодель сняли в слитном купальнике цвета фуксии, когда она загорала на террасе отеля Eden Roc.

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