Папарацци сняли 56-летнюю модель в купальнике

Папарацци сняли датскую супермодель Хелену Кристенсен в купальнике в Каннах

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен попала в объективы папарацци в откровенном виде на отдыхе в Каннах. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

56-летнюю знаменитость сняли в слитном купальнике цвета фуксии, когда она загорала на террасе отеля Eden Roc. Звезда набросила на плечо махровое полотенце, демонстрируя фигуру в облегающем плавательном костюме. При этом она распустила мокрые от воды волосы и надела солнцезащитные очки.

В феврале 56-летняя модель снялась в прозрачной майке. Манекенщица Хелена Кристенсен предстала на размещенном черно-белом снимке в брюках с высокой посадкой и откровенном изделии.