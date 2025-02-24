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07:00, 24 февраля 2025Ценности

56-летняя модель снялась в прозрачной майке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен. Кадр: @helenachristensen

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен снялась в откровенном виде и показала фанатам результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом снимке в брюках с высокой посадкой и майке, сквозь которую просвечивал кружевной бюстгальтер. При этом манекенщица позировала перед камерой с ярким макияжем и уложенными в кудри волосами, держа при этом в руках фотоаппарат.

Кроме того, в данной съемке Кристенсен примерила штаны свободного кроя и рубашку, которую она расстегнула. Также звезда надела джинсы и полосатую блузу.

В январе Кристенсен похвасталась фигурой в купальнике на пляжном фото.

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