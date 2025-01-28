56-летняя модель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

56-летняя модель Хелена Кристенсен похвасталась фигурой в слитном купальнике

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен похвасталась фигурой в откровенном виде на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя манекенщица поделилась снимками, на которых предстала в слитном купальнике розового цвета без бретелей. Знаменитость позировала перед камерой с венком из морских водорослей, положив при этом руки на талию. На размещенных кадрах также видно, что звезда решила отказаться от макияжа и распустила волосы.

Данная публикация манекенщицы набрала 27,6 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Хелена Кристенсен запечатлела процесс погружения в ледяную прорубь. Модель предстала в опубликованном видео в слитном купальнике.