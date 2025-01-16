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04:01, 16 января 2025Ценности

56-летняя модель в купальнике окунулась в ледяную прорубь

56-летняя модель Хелена Кристенсен в купальнике окунулась в ледяную прорубь
Мария Винар

Кадр: @helenachristensen

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде окунулась в прорубь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя манекенщица поделилась видео, в котором показала свое погружение в ледяную воду. На размещенных кадрах видно, что для процесса знаменитость надела слитный купальник зеленого цвета, выполненный из атласной ткани. Кроме того, она отказалась от макияжа и уложила волосы в пучок.

«Скользко, когда мокро», — подписала звезда ролик, который набрал 42 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что известная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре вновь приняла участие в откровенной фотосессии британского бренда Peacocks. Тогда манекенщица поделилась в соцсетях снимками, на которых показала фигуру в различных комплектах кружевного нижнего белья.

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