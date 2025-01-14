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01:00, 14 января 2025Ценности

Известная 53-летняя модель поделилась фото в кружевном белье

Модель Каприс Буре показала фигуру в кружевном белье для бренда Peacocks
Мария Винар

Фото: @capricebourret / @peacocks_fashion

Известная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре вновь приняла участие в откровенной фотосессии британского бренда Peacocks. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя манекенщица поделилась коллажом, на котором показала фигуру в различных комплектах кружевного нижнего белья. Так, на одном из снимков знаменитость предстала в расстегнутой пижаме и бюстгальтере красного цвета. При этом на других фото она запечатлена в черной ночной сорочке и розовой футболке.

Кроме того, звезда попозировала перед камерой в нижнем белье, выполненном в фиолетовых тонах. На размещенном кадре видно, что комплект состоит из бюстгальтера с тонкими лямками и трусов с низкой посадкой.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Каприс Буре снялась обнаженной для презентации фильма «Европейское Рождество», в котором исполнила одну из главных ролей.

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