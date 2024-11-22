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01:04, 22 ноября 2024Ценности

Популярная 53-летняя актриса снялась обнаженной для презентации фильма

Мария Винар
Каприс Буре

Каприс Буре. Фото: Michael Timm / face to face / Globallookpress.com

Популярная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре снялась в откровенном виде для презентации фильма «Европейское Рождество», в котором исполнила одну из главных ролей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 53-летняя знаменитость предстала перед камерой без одежды и нижнего белья. Она лежала на кровати, прикрывая обнаженное тело одеялом. На ней лишь бежевые лакированные туфли люксового бренда Christian Louboutin и новогодний колпак.

В макияже визажисты и стилисты сделали акцент на глаза телезвезды, накрасив ресницы черной тушью. Также они нанесли на губы розовую помаду и уложили волосы в объемные локоны.

В сентябре Каприс Буре снялась в рекламе коллекции нижнего белья британского бренда Peacocks.

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