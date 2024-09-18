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01:01, 18 сентября 2024Ценности

Популярная 52-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья

Популярная 52-летняя модель Каприс Бур снялась в рекламе нижнего белья Peacocks

Фото: Famous / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре снялась в рекламе коллекции нижнего белья британского бренда Peacocks. Соответствующие снимки появились на сайте модной марки.

Так, на одном размещенном фото 52-летняя манекенщица предстала в кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов красного цвета. Кроме того, знаменитость примерила черное нижнее белье, оформленное изображениями роз.

В то же время Буре попозировала в пеньюаре с цветочным принтом, низ и верх которого выполнены из кружевных вставок. Также звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бюстгальтере и трусах со средней посадкой.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова посетила премьеру сериала «Комбинация» в откровенном образе. Тогда 45-летняя знаменитость вышла в свет в черной водолазке, бордовом жакете, украшенном золотыми пуговицами, и кожаной мини-юбке.

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      Мария Винар
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