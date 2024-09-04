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13:12, 4 сентября 2024Ценности

Яна Чурикова посетила премьеру сериала в кожаной мини-юбке и леопардовых колготках

Ведущая Яна Чурикова вышла в свет в кожаной мини-юбке и леопардовых колготках

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова посетила премьеру сериала «Комбинация» в откровенном образе. Соответствующее видео публикует Woman.ru.

45-летняя знаменитость вышла в свет в черной водолазке, бордовом жакете, украшенном золотыми пуговицами, и кожаной мини-юбке. Помимо этого, звезда надела черные колготки с леопардовым принтом.

В качестве аксессуаров она выбрала колье и серьги золотого цвета. Кроме того, журналист дополнила образ туфлями-лодочками, укладкой и макияжем.

Ранее в сентябре 15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла на публику в платье с декольте до пупка. Звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед фотографами в черном облегающем платье длины макси с глубоким вырезом.

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      Екатерина Ештокина
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