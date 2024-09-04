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12:22, 4 сентября 2024Ценности

15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла на публику в платье с декольте до пупка

15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна вышла на публику в платье с декольте до пупка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания «СтарХит».

15-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед фотографами в черном облегающем платье длины макси с декольте до пупка. Помимо этого, она надела босоножки на каблуках и собрала волосы. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку в тон.

Известно, что Пересильд посетила премьеру сериала «Комбинация» в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

В августе 15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в пижамных шортах на балконе. Знаменитость примерила пижамный комплект с кружевами и рюшами.

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      Екатерина Ештокина
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