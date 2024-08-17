15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в пижамных шортах на балконе

15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна снялась в пижамных шортах на балконе

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед камерой в белой пижаме. Данный комплект с кружевами и рюшами состоял из кроп-топа на тонких бретелях и шортов. При этом артистка позировала на открытом балконе, распустив волосы и дополнив образ серьгами-пусетами и цепочкой с крестом.

Также в рамках фотосессии знаменитость надела серую кофту на пуговицах, белый бюстгальтер и мини-шорты, добавив к наряду высокие носки.

Ранее в августе Анна Пересильд снялась в купальнике во время отдыха в Греции.