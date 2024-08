15-летняя дочь Юлии Пересильд отдохнула в бикини на яхте

15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна снялась в бикини на яхте в Греции

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в купальнике во время отдыха в Греции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», позировала на яхте, стоя на трапе. При этом 15-летняя артистка надела темно-зеленое бикини с металлической фурнитурой.

Также знаменитость примерила браслет и серьги французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

В мае Анна Пересильд снялась для модного бренда Say no more и продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов.