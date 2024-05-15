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18:26, 15 мая 2024Ценности

14-летняя дочь Юлии Пересильд снялась для модного бренда

14-летняя дочь Юлии Пересильд Анна снялась для модного бренда Say no more

Фото: @lisovets_kasap

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась для модного бренда Say no more. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов упомянутой отечественной марки. Так, она примерила розовое корсетное платье без бретелей, украсив голову диадемой и добавив к образу серебристые балетки с ремешком.

Кроме того, юная актриса позировала в белом макси-платье с боковым разрезом, а также колготках и вечерних перчатках в тон. В то же время в рамках фотосессии знаменитость предстала перед камерой в черных трусах с поясом из прозрачных камней, укороченном жакете молочного оттенка, телесных колготках и бежевых туфлях с перьями.

Ранее в мае российская актриса Юлия Пересильд отдохнула на яхте и показала фото в купальнике фанатам.

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      Карина Черных
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