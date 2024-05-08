39-летняя актриса Юлия Пересильд снялась в леопардовом купальнике на яхте

Российская актриса Юлия Пересильд отдохнула в купальнике на яхте и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Вызов» отправилась на остров Пхукет, Таиланд, и снялась на судне во время экскурсии. 39-летнюю артистку запечатлели на борту в слитном леопардовом купальнике с длинными рукавами, солнцезащитных очках и с распущенными волосами. В то же время знаменитость позировала на берегу, примерив бордовое бикини.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Как вам удается быть в такой прекрасной форме?», «Красивый купальник и вам очень идет», «Впервые вижу человека, которому идет купальник с леопардовыми принтом. Фигура — огонь», — восхитились пользователи сети.

Ранее Пересильд показала лицо без косметики на видео.